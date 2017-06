Po premiére v Cannes mieri slovenská snímka na AFF a Karlove Vary

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Po svetovej premiére v Cannes pokračuje film Michala Blaška Atlantída, 2003 v úspešnej festivalovej púti. Snímka študenta Vysokej školy múzických umení mieri ako jediný slovenský reprezentant do súťaže na Art Film Fest do Košíc a ako jeden z desiatich najväčších nových talentov na festival do Karlových Varov. Na AFF v Košiciach (16. - 24. 6.) zabojuje o cenu v Medzinárodnej súťaži krátkych filmov v konkurencii 35 titulov z celého sveta. Slovenská festivalová premiéra Blaškovej Atlantídy, 2003 sa uskutoční 18. júna za osobnej účasti režiséra.uviedol zostavovateľ Medzinárodnej súťaže krátkych filmov AFF Daniel Vadocký s tým, že Blaškova snímka veľmi jednoduchým spôsobom rozpráva o tom, čo všetko bol a stále je človek ochotný obetovať.dodal Vadocký s tým, že Michal Blaško tiež dokazuje, že je schopný presadiť sa vo svetovej konkurencii.komentoval festivalovú "tour" svojej snímky Blaško. Jeho bakalársky film sa dostal aj do výberu desiatich najväčších mladých talentov v sekcii Future Frames, ktoré sa predstavia počas MFF Karlove Vary (30. 6. - 8. 7.). Nádejných režisérov vyberalo programové oddelenie festivalu z nominácii od členov European Film Promotion. Michala Blaška a titul Atlantída, 2003 nominoval Slovenský filmový ústav v spolupráci s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU. Na pôdu karlovarského festivalu príde snímku o mladej Ukrajinke, ktorú jej priateľ počas ilegálneho prechodu cez slovenské hranice "vymenil" s pašerákmi za pas do vysnívaného Nemecka, osobne uviesť režisér aj všetci traja herci - Elizaveta Maximová, Levan Mania a Vladislav Šarišský, ako aj ďalší členovia štábu.Po svetovej premiére v Cannes dostal Michal Blaško pozvania pre film z takmer dvadsiatky zahraničných festivalov a ako sám hovorí, stále chodia ďalšie.dodal režisér.TASR informovala PR manažérka filmu Zuzana Kizáková.