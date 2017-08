Po rokoch príprav vstupujú do EUHL nové tímy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Aj keď je EUHL súťaž mladá, tímy, ktoré chcú do nej vstúpiť, musia byť predsa len skvelo pripravené. Nejde len o finančné zabezpečenie či prijateľný počet hráčov, ale veľký dôraz sa kladie aj na spoluprácu s vysokou školou, ktorá mužstvo zastrešuje. „Náš prvý obraz tímu počítal so zapojením troch najväčších univerzít v Brne a vytvorenie skvelého celku,“ priznal Peter Bustin, jeden z manažérov nového mužstva HC Masaryk University. Už podľa názvu tímu je jasné, že záštitu nad ním prevzala len jedna škola. Práve Bustin bol hráčom, ktorý pôsobil v nižšej českej súťaži a spoločne so svojím teraz už manažérskym kolegom Ondřejom Stehlíkom hľadal pred dvomi rokmi spôsob ako mať stabilné zázemie pre hráčov. Jeho vtedajší tím sa rozpadol a cestu ako môcť v hokeji popri štúdiu pokračovať našli práve v EUHL. „Sami sme Masarykovu univerzitu vyštudovali, poznali sme viacero hráčov a tiež vyhrali niekoľko Akademických majstrovstiev,“ pokračoval Bustin. Vďaka myšlienke, ktorú mali spomínaní dvaja páni pred dvomi rokmi, budú môcť desiatky študentov v Brne hrať hokej popri štúdiu. „Zdá sa to ako rýchla cesta, išlo ale o tisícky hodín premýšľania o podobe tímu do posledných detailov, stovky stretnutí s predstaviteľmi školy či sponzormi,“ dodal Bustin.Kým študentský hokej v Brne fungoval ešte pred vstupom do EUHL, v opačnej situácii boli vysokoškoláci z Olomouca. „Keď som nastúpil na univerzitu, mojím snom bolo reprezentovať ju v ľadovom hokeji. Žiadny stabilný tím ale neexistoval. V júli 2016 som sa dočítal o EUHL,“ prezradil Dominik Pudelka. Po rozhodnutí vybudovať na škole hokejový tím nasledovali rokovania s prodekanom, vznik spolu University Shields Olomouc, rokovania s potenciálnymi partnermi či predstavenie tejto myšlienky dekanovi fakulty, s ktorými viedol dlhý rozhovor. V júni 2017 bol nápad odprezentovaný aj priamo rektorovi Palackého univerzity v Olomouci. Po jeho prikývnutí bola oslovená Európska univerzitná hokejová asociácia, ktorá riadi EUHL, a po akceptovaní mohol olomoucky celok spustiť kampaň pre sponzorov, nábor hráčov a členov realizačného tímu. Oficiálne nový olomoucký univerzitný tím podpíše vstup do EUHL v najbližších dňoch.Okrem v úvode spomínaného tímu HC Masaryk University bude v Brne pôsobiť ešte jeden univerzitný celok, a síce Cavaliers Brno. „S touto originálnou myšlienkou prišiel už pred takmer tromi rokmi bývalý reprezentant Richard Vajsovič, v priebehu minulého roku som od neho prebral štafetu. Po rozhovoroch s ním som sa rozhodol kontaktovať EUHA a tiež rektorov brnenských univerzít. Chcel som však ísť svojou cestou a spolu so svojím tímom sme založili spolok Cavaliers,“ prezradil ich manažér Daniel Jochman. Kostru tohto tímu budú tvoriť prevažne študenti z Brna, ale tiež niekoľkí zo Slovenska a snahou je zaujať tiež zahraničných študentov, ktorí budú v Brne na výmenných programoch.O Sekeráš Tropy zabojuje v blížiacej sa sezóne EUHL aj nový účastník z maďarskej Budapešti, ktorého hlavným trénerom bude bývalý hokejista Tomáš Šille. Za Slovensko odohral v reprezentácii dva zápasy, následne získal maďarské občianstvo a na svetových šampionátoch už reprezentoval túto krajinu. Obliekal tiež dres bratislavského Slovanu, HK 36 Skalica, Alba Volán Székesféhérvar či NZ Stars Budapešť.autor: Janka Danková