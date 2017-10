Po Španielsku bolí Island ešte viac, Čmelík: Bola to škola

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Poprad 11. októbra (TASR) - Po zápase so Španielskom mrzí nedávna prehra s Islandom 0:2 ešte viac. Futbalisti Slovenska do 21 rokov neprekvapili favorita 2. kvalifikačnej skupiny, ktorému podľahli rozdielom triedy 1:4. Slováci pocítili kvalitu súpera a dve prehry po prvých štyroch zápasoch naznačujú, že ich čaká tuhý boj o postupovú miestenku na ME.Slovenskí reprezentanti mali proti Španielom veľkú snahu o odčinenie prehry s Islandom. Táto ambícia však narážala na veľký výkonnostný rozdiel, ktorý hovoril jednoznačne v prospech súpera. Hostia predviedli zaplnenému NTC v Poprade množstvo efektných kombinácií, ktorými robili starosti slovenskej defenzíve.uviedol stredopoliar Lukáš Čmelík.Slováci od prvých minút čelili ofenzívne aktívnemu súperovi, ktorý definitívne rozhodol o víťazstve v úvode druhého polčasu. Gól zverencov Pavla Hapala prišiel za stavu 0:3 a divákov i hráčov nabudil až do momentu, keď hostia pridali aj štvrtý gól.poznamenal Denis Vavro, ktorý presne namieril z priameho kopu. Inkasovaný gól však Španielov vôbec nevyviedol z rytmu a naďalej pokračovali v hernom prejave, ktorým napokon dokráčali k presvedčivému víťazstvu.uviedol Vavro.Dvojzápas v Poprade nedopadol podľa predstáv slovenských reprezentantov. Po dvoch zápasoch mali na konte plný počet bodov, ale v domácom prostredí ďalšie nepridali. Zatiaľ čo prehra s favorizovaným Španielskom sa dala očakávať, facka od Islandu bude bolieť ešte dlho.uviedol Vavro a v podobnom duchu sa vyjadril aj Čmelík.povedal Čmelík, ktorý verí, že jeho tím zdvihne hlavy a v ďalších zápasoch kvalifikácie zabojuje o druhé miesto v skupine a baráž.