Po ťažkej chorobe zomrel bývalý redaktor TASR a SRo Alexander Papp

Bratislava 12. októbra (TASR) - Vo veku nedožitých 62 rokov zomrel dnes po ťažkej chorobe bývalý redaktor Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a Slovenského rozhlasu PhDr. Alexander Papp. TASR to potvrdila najbližšia rodina.Alexander Papp nastúpil do TASR ako redaktor v roku 2009. V Tlačovej agentúre Slovenskej republiky sa venoval najmä regionálnym témam zo Žitného ostrova. V Slovenskom rozhlase začal pracovať v roku 1975 ako redaktor, neskôr ako šéfredaktor Hlavnej redakcie národnostného vysielania - Rádio Patria. Pôsobil tam do roku 2006.Po odchode zo Slovenského rozhlasu sa stal riaditeľom umeleckého súboru Mladé srdcia - Ifjú Szivek.Alexander Papp sa narodil 2. novembra 1955 v Nových Zámkoch.