Po víťazstve B. Bystrice nad Tampere sa ľahšie zabúdalo na tabuľku

Banská Bystrica 12. októbra (TASR) - V hokejovej Lige majstrov skončil HC'05 Banská Bystrica na poslednej 4. priečke A-skupiny, s dvoma víťazstvami, štyrmi prehrami, skóre 13:18 a vôbec z toho nebol smutný. Negatívne pocity prekrylo jasné víťazstvo 5:2 nad dovtedy suverénnym mužstvom Tappara Tampere. Do akej miery to bol husársky kúsok a dielo náhody, možno diskutovať. Fíni sa obhajovali zmenami v kádri, s viacerými mladíkmi, 'barani' si zasa opakovali to svoje, že zdolali špičkové európske mužstvo ako jediní v skupine. Teraz nasleduje to hlavné, ako s touto skúsenosťou naložia a do akej miery im pomôže v úsilí uspieť aj v domácej súťaži, v ceste za obhajobou titulu.zhodnotil pôsobenie v LM tréner Vladimír Országh.Doma už Banskobystričania ponúkli fanúšikom inú hru a súperov potrápili.myslí si Vladimír Országh.Hráčom podľa trénera Országha narástla sebadôvera.Z hráčskeho tábora zazneli viaceré realistického hodnotenia. Kapitán Tomáš Surový upozorňoval na rozdielnu výkonnosť.Matej Češík uzavrel s Tampere aj pomer skóre Banskobystričanov v Lige majstrov, presnou strelou do prázdnej bránky súpera pri power play.Gólový účet proti Tampere otvoril Mário Lunter.V Tappare Tampere sa o výraznú slovenskú stopu stará útočník Tomáš Záborský.Tomáš Záborský sa cíti v Tappare perfektne.