Pobrežná stráž zachránila na Čiernom mori 157 ilegálnych migrantov

Konstanca 13. septembra (TASR) - Rumunská pobrežná stráž zachránila v noci nadnes na Čiernom mori 157 migrantov v núdzi, medzi ktorými bolo 56 detí. Zhrdzavenú loď odtiahli do prístavu v meste Konstanca, informuje agentúra AP.Úrady zaregistrovali loď mimo rumunských výsostných vôd už v utorok ráno. Plavidlo vyslalo núdzové signály, následne sa k nemu vydali dva člny rumunskej pobrežnej hliadky, záchrannú operáciu ale znemožnilo nepriaznivé počasie.Migranti pochádzajú z Iraku a Iránu. Niektorým z nich bola poskytnutá zdravotnícka pomoc.Čiernomorská trasa je čoraz viac využívaná migrantmi snažiacimi sa dostať z Turecka do západnej Európy. Počas uplynulého víkendu rumunská a bulharská hliadka zadržala na Čiernom mori 217 ilegálnych migrantov v dvoch člnoch.Rumunská pobrežná stráž zastavila v Čiernom mori 3. septembra rybárske plavidlo s 87 migrantmi, ktoré smerovalo k rumunskému pobrežiu. V auguste hliadka zastavila loď zo 70 migrantmi, ktorí sa chceli ilegálne dostať do Rumunska.Za prvých osem mesiacov 2017 sa do EÚ dostalo takmer 130.000 migrantov, ktorí sa preplavili cez Stredozemné more. Ide o výrazný pokles oproti roku 2015, keď po tejto trase prišiel rekordný počet, približne milión migrantov.