Počas nakrúcania druhého Deadpoola zahynula kaskadérka, s motorkou narazila do budovy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

VANCOUVER 15. augusta (WebNoviny.sk) - Počas nakrúcania amerického filmu Deadpool 2 v pondelok tragicky zahynula kaskadérka na motorke. Incident sa stal na pobreží v centre Vancouveru v kanadskej provincii Britská Kolumbia a informoval o ňom herec Ryan Reynolds, ktorý v snímke stvárňuje titulnú postavu."Dnes sme počas natáčania Deadpoola tragicky prišli o členku štábu. Sme z toho zdrvení, šokovaní a zničení, ale uvedomujeme si, že nič sa nedá porovnať so žiaľom a bolesťou, ktorú v tejto chvíli cíti jej rodina a milovaní," napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter 40-ročný rodák z Vancouveru.Marvelovka z produkcie filmovej spoločnosti 20th Century Fox by sa mala do slovenských kín dostať 31. mája 2018.Motorkárka havarovala neďaleko administratívnej budovy Shaw Tower. Podľa svedka kaskadérskeho nácviku mala žena na motorke prejsť dolu schodmi a zastaviť na začiatku ulice.Pri nehode však zrejme nabrala vyššiu rýchlosť, prešla cez ulicu, náhle zmenila smer v snahe vyhnúť sa chodcom a narazila do budovy. Prípad vyšetruje miestna agentúra zaoberajúca sa bezpečnosťou pri práci.