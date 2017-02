Počas sviatkov a dní pracovného pokoja sa majú obchody zatvoriť

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Počas štátnych sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja by mali byť na Slovensku zatvorené obchody. Plénum Národnej rady (NR) SR totiž dnes posunulo do druhého čítania návrh novely Zákonníka práce, ktorý má takúto novinku zaviesť do praxe.Právnu normu pripravila skupina koaličných poslancov.píšu predkladatelia v návrhu.1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14. hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12. hodine, 25. december a 26. december.Aj doteraz platí na Slovensku zákaz maloobchodného predaja počas niektorých dní, tých je však výrazne menej. Ide o 1. január, Veľkonočnú nedeľu, 24. december po 12. hodine a 25. december.V prípade zatvorenia obchodov počas Veľkonočného pondelka by však mala ešte počas druhého čítania nastať zmena v navrhovanej novele. Aktuálne predkladatelia navrhujú, aby sa mohli obchody v tento deň otvoriť od 14.00 h. Poslanci však už pripustili, že aj po diskusii so zamestnávateľmi bude vhodnejšie, aby boli predajne zatvorené počas celého Veľkonočného pondelka. Celkovo by tak mali byť na Slovensku po novom zatvorené obchody 15,5 dňa v roku.Novela má navrhnutú účinnosť od 1. mája tohto roka.