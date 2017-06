Počas teplých dní je prevenciou zubného kazu aj pitný režim

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 12. júna (TASR) - Zuby a ústna dutina si v letnom období zaslúžia viac pozornosti. "Práve v lete s vyššou intenzitou a vo väčšom množstve konzumujeme kyslé nápoje, napríklad čerstvé pomarančové a citrónové šťavy, smoothie a podobne," hovorí špecialistka na dentálnu hygienu Renáta Duch. Radí ich piť cez slamku a následne si vypláchnuť ústa čistou vodou.Počas letných dní odporúča mať pri sebe fluoridovanú ústnu vodu a žuvačku so xylitolom alebo bez cukru. Prípadne ďalšie produkty, ktoré individuálne odporučí špecialista na dentálnu hygienu. "Dôležité je dodržiavať pitný režim. Nedostatok tekutín totiž spôsobuje sucho v ústach, čo má za následok premnoženie baktérií. A práve tie spôsobujú zubný kaz," vysvetlila Duch.Zubný kaz je najčastejšou príčinou bolesti zubov. "Ten začínajúci, ktorý je prítomný len na povrchu skloviny, nebolí. K bolesti dochádza vtedy, keď sa neliečený kaz šíri hlbšie, do dentínu až k pulpe," priblížila Duch. Príčiny vedúce k jeho vzniku sú rôzne, najmä však nedostatočná ústna hygiena. Medzi ďalšie patria zlé stravovacie návyky – strava bohatá na cukor či nedostatok slín v ústach.Problémom tiež je, že väčšina ľudí si podľa skúseností odborníkov nečistí zuby správnou technikou. Rovnako ako nedostatočné čistenie aj prehnané môže mať negatívny dosah. Zuby by sa mali čistiť vertikálne, stieravými pohybmi. Pamätať treba aj na vnútornú stranu chrupu, na ktorej sa zubný povlak a zubný kameň tvoria veľmi často.Na zuby netreba zabúdať ani pred odchodom na letnú dovolenku. "V batožine by mala byť kvalitná a vhodná zubná kefka, dentálna niť, medzizubná kefka, zubná pasta, ústna voda, škrabka na jazyk a balzam na pery. Keďže každý z nás je iný, dentálny hygienik poradí pri výbere tej najvhodnejšej pomôcky. Presne podľa individuálnych potrieb," zhrnula Duch.