Počet chorých na chrípku stúpol takmer o tretinu

Bratislava 20. januára (TASR) - Chrípka posiela k lekárovi stále viac ľudí. V treťom kalendárnom týždni roka 2017 nahlásili doktori 10.745 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje nárast chorobnosti o 30,1 percenta.informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).Chrípka tvorila 14,5 percenta z celkového počtu akútnych respiračných ochorení (ARO), tých zaznamenali lekári 73.902. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o osem percent. Najviac prípadov bolo v Nitrianskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.uviedol Mikas.Nárast prípadov ARO a chrípky zapríčinil i vynútené prázdniny. Výchovno-vzdelávací proces prerušili v 109 zariadeniach, v 43 materských, 64 základných a dvoch stredných školách.V troch nemocniciach a v jednej liečebni v Bratislavskom kraji vydali riaditelia zdravotníckych zariadení z dôvodu zvýšeného počtu ochorení zákaz návštev.Chorobnosť v skupine akútnych respiračných ochorení (ARO) stúpla v 3. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 6,3 percenta, čo predstavuje 2341,7 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.Chorobnosť stúpla v okresoch Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo a Turčianske Teplice v rozpätí od 6,1 do 29,1 percenta. Chorobnosť stúpla aj vo vekových skupinách do päť rokov (+ 12,2 percenta), od šesť do 14 rokov (+ 27,4 percenta) a od 15 do 19 rokov (+ 20 percent). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (5591,5 chorých na 100.000 obyvateľov).uviedla Košecká.O chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ v uplynulom týždni 1394 hlásení, čo predstavuje chorobnosť 334,6 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 17,2 percenta. Najmä vo vekovej skupine od šesť do 14 rokov (+ 44,35 percenta) a v okrese Žilina (+ 106,4 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do päť rokov (908,03 chorých na 100.000 obyvateľov), dodala Košecká.Chorobnosť na akútne respiračné ochorenie (ARO) v Košickom kraji v priebehu tohto týždňa stúpla o 13 percent. Informoval o tom košický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).Lekári hlásili v 3. kalendárnom týždni celkovo 9534 ochorení. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov.Z celkového počtu bolo 772 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb bol u 113 osôb, najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín.Tzv. chrípkové prázdniny mali v kraji tento týždeň v 16 materských a základných školách, a to v okresoch Rožňava (4), Košice II, Košice-okolie, Trebišov, Spišská Nová Ves, Michalovce (po 2), Košice I a Košice IV (po 1).Z materských škôl v meste Košice došlo k dočasnému zatvoreniu predškolských zariadení na uliciach Bystrická, Budanova a Repíkova.informoval dnes magistrát mesta.