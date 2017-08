Počet mŕtvych po zrážke osobných vlakov v Alexandrii stúpol na 49

Na archívnej snímke pohľad na zrážku dvoch vlakov východne od egyptského mesta Alexandria na pobreží Stredozemného mora 11. augusta 2017. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Alexandria 12. augusta (TASR) - Počet obetí piatkovej zrážky dvoch osobných vlakov v egyptskom pobrežnom meste Alexandria stúpol na 49, informovala dnes štátna televízia.Zranených je vyše 120 ďalších osôb.Egyptské ministerstvo zdravotníctva v predchádzajúcom oznámení uviedlo, že pri železničnom nešťastí zahynulo 42 ľudí.K zrážke podľa ministerstva dopravy došlo, keď osobný vlak smerujúci z hlavného mesta Káhira do Alexandrie narazil do zadnej časti iného vlaku, ktorý čakal na malej stanici vo východnej okrajovej časti Alexandrie.Príčina nehody ešte nie je známa, dodala informáciu tlačová agentúra DPA.Súkromné noviny al-Masrí al-Júm s odvolaním sa na nemenované zdroje napísali, že príčinou nehody bola porucha v systéme železničných výhybiek, ktorý posúva vlaky v tejto oblasti na určité koľaje.Minister dopravy Hišám Araft vzhľadom na vyšetrovanie tragédie dočasne zbavil funkcie viacerých predstaviteľov železníc.Piatková zrážka patrí k najtragickejším v Egypte za posledné roky, uviedla štátna televízia.Železničná doprava v oblasti sa obnovila dnes po tom, čo z koľají odstránili zdemolované vozne súpravy, dodala televízia.Nešťastie sa stalo necelý mesiac pred veľkým moslimským sviatkom íd al-adhá, v období ktorého mnohí Egypťania cestujú do rodných miest na stretnutia s najbližšími príbuznými.Egypt zažil v nedávnych rokoch niekoľko železničných nešťastí.V novembri 2012 prišlo o život 49 ľudí, vrátane 44 detí, keď sa školský autobus na juhu Egypta zrazil s vlakom.Najhoršie železničné nešťastie v Egypte sa stalo v roku 2002, keď vlak smerujúci na juh krajiny začal za jazdy horieť a plamene pohlcovali jeden vozeň za druhým. Zomrelo vyše 360 ľudí.