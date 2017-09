Počet migrantov v auguste v Taliansku klesol, pribúdali v Španielsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. septembra (TASR) - Počet nelegálnych migrantov, ktorí prichádzajú do Talianska, sa v priebehu augusta výrazne znížil, pomerne vysoký počet príchodov však zaznamenalo Španielsko. Uviedla to dnes Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).Tlačová agentúra DPA v tejto súvislosti upozornila, že počet migrantov, ktorí prišli na územie Talianska v auguste, klesol o 60 percent oproti predchádzajúcemu mesiacu. Na druhej strane počet migrantov prichádzajúcich do Španielska bol naďalej pomerne vysoký - približne 2400 osôb, čo je dvojnásobok v porovnaní s augustom 2016. Celkove tento rok dorazilo k španielskym brehom 13.600 migrantov.Do Talianska sa v auguste doplavilo 4500 migrantov. Za obdobie január - august to bolo 99.800 osôb, čo predstavuje 13-percentný pokles v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.Počet migrantov prichádzajúcich do Grécka cez Stredozemné more sa v porovnaní s júlom zvýšil o 25 percent, čo znamená 4200 prisťahovalcov. Od začiatku roka do konca augusta Gréci zaznamenali príchod 21.100 migrantov, čo je však iba desatina z počtu za rovnaké obdobie v roku 2016.Podľa údajov agentúry Frontex v auguste dorazilo do krajín EÚ celkove 12.200 migrantov. Za prvých osem mesiacov tohto roku do Únie prišlo 142.700 migrantov, čo je pokles o viac ako dve tretiny v porovnaní s bilanciou za rovnaké obdobie minulého roka.