Pod Spišským hradom sa v sobotu uskutoční európsky festival

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišské Podhradie 11. augusta (TASR) – Pod Spišským hradom sa v sobotu (12.8.) uskutoční prvý ročník kultúrneho festivalu Európa pod hradom (Europe under the castle). Program sa začína o 11.00 h v Spišskom Podhradí na Mariánskom námestí. TASR o tom informovala mediálna koordinátorka neziskovej organizácie Človek v ohrození Jana Fedáková.uviedla Fedáková. V Spišskom Podhradí sa predstaví 28 dobrovoľníkov z viacerých európskych miest, aby ľuďom priblížili svoju kultúru, jedlo a zvyky a priniesli na Spiš trochu Európy.Súčasťou festivalu bude aj remeselný trh, ktorý sa uskutoční od 12.00 do 15.30 h. Návštevníkov počas dňa čakajú projekcie i divadelné hry, otvorenie výstavy v Parku kultúry sa uskutoční o 16.00 h. Hry pre deti a adolescentov sú naplánované počas celého dňa, k dispozícii bude aj Európsky stan. Podvečerný program bude patriť skupinám, ako je napríklad Pirečko, českému gitaristovi Martinovi Binderovi i Tublatanke revival. Vyvrcholením festivalu bude medzinárodná party s DJ so začiatkom o 22.00 h.Podujatie stavia na spolupráci a dialógu, jeho základom je šírenie európskych hodnôt medzi ľudí a komunikácia s občanmi o kultúrach, spolupráci a solidarite. Festival organizuje mesto Spišské Podhradie v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození.