Pod železnicou vo Svite pribudne nový podjazd

Svit 5. septembra (TASR) – V podtatranskom meste Svit pribudne popod železnicu nový podjazd smerom na obec Batizovce, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rámci rekonštrukcie obnovia aj stanicu. So stavebnými prácami by sa malo začať na jar 2018. Informovalo o tom mesto Svit na svojej internetovej stránke.uviedla samospráva. Projekt bude financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom ŽSR, ktoré už vyhlásili súťaž na modernizáciu tohto úseku.priblížila samospráva. Mesto požadovalo, aby v profile podjazdu bol umiestnený chodník pre peších chodcov na jednej strane a zároveň chodník pre cyklistov na druhej strane cesty. Cyklochodník by mal ďalej pokračovať okolo bagrovísk, cez obec Batizovce, kataster obcí Mengusovce a Štôla, až do obce Gerlachov, kde sa napojí na trasu cyklistického chodníka, ktorý zamýšľa zrealizovať mesto Poprad z mestskej časti Veľká smerom do Gerlachova.Problémom v danej lokalite je výška spodných vôd. Zástupcovia mesta upozornili projektantov, aby v stavebnom riešení zohľadňovali túto skutočnosť, prípadne, aby bolo zabezpečené odčerpanie spodných vôd v danej lokalite.uvádza sa na internetovej stránke mesta Svit.Z rokovaní mesta Svit so ŽSR vyplýva, že postup prác realizácie podjazdu bude nastavený tak, aby sa najprv urobili všetky cestné komunikácie, ktorými sa zabezpečia obchádzkové trasy počas realizácie stavby.doplnila samospráva. ŽSR dodali, že s výstavbou by sa malo začať na jar 2018, v súčasnom období prebieha obstaranie dodávateľa stavby.