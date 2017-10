Podľa Moskvy USA bombardujú sýrsku Rakku ako kedysi nemecké Drážďany

Na snímke sú zničené budovy v sýrskom meste Rakka, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 22. októbra (TASR) - Vojenská koalícia pod velením USA bombardovala sýrske mesto Rakka obdobným spôsobom, akým bolo počas druhej svetovej vojny zničené nemecké mesto Drážďany. Vyhlásil to v nedeľu hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, ktorého cituje agentúra TASS.uviedol Konašenkov.Washington, Paríž a Berlín sa teraz predbiehajú vo vyhláseniach, že do týchto oblastí investujú milióny dolárov určených na rozvoj mierového života, ale v skutočnosti chcúuviedol Konašenkov.Dodal, že v súčasnosti je cieľom západných krajín len finančná podpora Rakky, pričom USA, Francúzsko, Nemecko a Británia predtým odmietali poslať do Sýrie akúkoľvek humanitárnu pomoc.zakončil Konašenkov.