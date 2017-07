Podnikatelia: Program ĽSNS by krajinu ekonomicky poškodil

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júla (TASR) – Niektoré opatrenia z programu strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) by krajinu ekonomicky poškodili a zhoršili životnú úroveň ľudí. Myslí si to Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), podľa ktorej mu chýba jasná koncepcia a často ide skôr o viacero bodov, ktoré spolu príliš nesúvisia.zhodnotil pre TASR výkonný riaditeľ PAS Peter Kremský.Ide napríklad o zníženie veku odchodu do dôchodku, zvýšenie materskej, novomanželské pôžičky, odchod z Európskej únie, zavedenie slovenskej koruny, vybudovanie silnej armády či ochranu hraníc.upozornil Kremský.Aliancia je prekvapená, že v programe strany sa neobjavujú položky, ktoré by občanom a štátu ušetrili veľa peňazí, ako je napríklad boj proti korupcii a klientelizmu, transparentné a efektívne hospodárenie štátu a jeho inštitúcií, zníženie byrokracie a prebujneného verejného aparátu.vysvetlil Kremský.Program ĽSNS v súčasnej podobe by podľa PAS v prípade realizácie pravdepodobne viedol k zvyšovaniu deficitu štátu, zadlžovaniu krajiny a jej občanov, zvyšovaniu jej závislosti od bánk a ekonomicky silných krajín, a tým aj k zhoršovaniu životných podmienok.uzavrel Kremský.Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) vo svojej analýze konštatuje, že keby sa ĽSNS podarilo zrealizovať svoj program v tomto roku, výsledkom by bol deficit verejných financií vo výške 6,3 miliardy eur. Strana tvrdí, že inštitút povytŕhal body z jej programu bez ohľadu na kontext, časovú nadväznosť realizácie jednotlivých bodov, ich vzájomnú synergiu a komplementaritu.