Podozrivého z metra vo Viedni zadržali

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 18. augusta (TASR) - Viedenskí kriminalisti identifikovali a zadržali 36-ročného už trestaného českého občana pre dôvodné podozrenie, že v pondelok večer sexuálne obťažoval dve ženy vo veku 24 a 17 rokov v metre rakúskej metropoly.Dvadsaťštyriročná žena, ktorej muž siahol na eskalátore na stanici Neubaugasse v pondelok neskoro večer do rozkroku, utrpela šok.Po zverejnení informácií o tejto udalosti v médiách sa na polícii prihlásila ďalšia 17-ročná poškodená, v prípade ktorej môže ísť aj o nútenie k pohlavnému styku. Tínedžerka uviedla, že sa jej neznámy dotkol v chúlostivej oblasti na eskalátore na stanici Landstrasse, a to len asi desať minút predtým, ako to zopakoval so staršou z dvojice na inej stanici metra.Videozáznamy viedenského dopravného podniku potvrdili, že v oboch prípadoch je vinníkom ten istý muž, ktorý je registrovaný ako nesvojprávny a ktorý pri sebe nemal ani žiadne osobné dokumenty. Čech nedisponuje v Rakúsku trvalým bydliskom a patrí zrejme medzi bezdomovcov.Vzhľadom na fakt, že je nesvojprávny, nebol doteraz jeho výsluch možný, v prvej reakcii však spomínané skutky nepoprel.