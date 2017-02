Podpis Slováka Michala Bosáka sa ocitol na desaťdolárovej bankovke

Michal Bosák Foto: TASR Foto: TASR

Scranton/Bratislava 18. februára (TASR) – Americko-európsky filantrop a bankár slovenského pôvodu Michal Bosák bol vo svojej dobe najbohatším Slovákom v Spojených štátoch amerických (USA). Od jeho úmrtia v sobotu 18. februára uplynie 80 rokov.V roku 1976 pri príležitosti dvestoročného výročia prijatia Deklarácie nezávislosti USA (4. júla 1776) ho zaradili medzi štrnásť najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách.Michal Bosák sa narodil 10. decembra 1869 v obci Okrúhle (okres Svidník) na území Slovenska. Do školy chodil v Radome. Keď mal šestnásť a pol roka zatúžil po Amerike. V lete 1886 odišiel s jedným dolárom vo vrecku do USA. Nový život bez ničoho začal v Hazletone v americkej Pensylvánii. Najskôr preberal a triedil uhlie za dennú mzdu 75 centov. Neskôr sa stal baníkom, potom pracoval ako zmenár pri stavbe novej železnice. V roku 1890 sa presťahoval do blízkeho Freelandu. Zamestnal sa u obchodníka Michala Zemanyho, rozvážal pivo. Pri tejto činnosti sa stretával s vysťahovalcami v silnej slovenskej kolónii. V roku 1893 kúpil Bosák malú krčmu v Olyphante. Stretávala sa u neho slovenská komunita v USA. Postupne si získal dôveru slovenských prisťahovalcov, ktorí ho žiadali o pomoc pri finančných transakciách a zabezpečovaní lodných lístkov. Takto sa malá krčma začala meniť na lodnú agentúru. Potom si otvoril súkromnú banku Michal Bosak Private Bank a agentúru lodných spoločností. Vo veku tridsaťtri rokov pomohol zakladať Mestskú banku (Citizens Bank) a v tom istom roku aj Prvú národnú banku (First National Bank) v Olyphante. Čoskoro sa stal jej najväčším akcionárom a neskôr jej prezidentom. V tom čase povoľovala americká vláda národným bankám vydávať doláre. Toto povolenie získala aj Prvá národná banka a tak sa Bosákovo meno (ako prezidenta tejto banky) dostalo na americký dolár (25. júna 1907 boli s jeho menom vytlačené 5,10 a 20 dolárové bankovky).V roku 1908 sa Bosák s rodinou presťahoval do Scrantonu. V roku 1912 vo Wilkes-Barre založil štátnu banku Slavonic Deposit Bank. Ako štyridsaťšesťročný založil 1. novembra 1915 v Scrantone Bosak State Bank (bola to najväčšia a najznámejšia banka amerických Slovákov). Mal podiely vo viacerých bankách. Úspechy jeho bánk mu priniesli uznanie amerických finančníkov a členstvo v správnych radách starých amerických bánk.Michal Bosák patril aj k organizátorom a podporovateľom krajanského hnutia. Bol dlhoročným pokladníkom a neskôr predsedom finančnej komisie Prvej slovenskej katolíckej jednoty. Počas prvej svetovej vojny, v máji 1917 zorganizoval milióndolárovú zbierku na agitáciu za samostatnosť Slovenska. Zúčastnil sa aj na pittsburghských rokovaniach v máji 1918 a jeho podpis je na Pittsburghskej dohode, ktorá bola základom pre vznik Československej republiky (ČSR) po prvej svetovej vojne. Od roku 1920 vydával časopis Slovenská obrana (časopis vychádzal do roku 1972). V roku 1927 založil v Danville Slovenskú katolícku Maticu školskú.Pri svojej prvej ceste späť na Slovensko v roku 1920 sa zastavil vo Vatikáne, kde ho prijal pápež Benedikt XV. Odovzdal mu dar Prvej slovenskej katolíckej jednoty a 500 dolárov v zlate. V auguste 1920 založil Americko-slovenskú banku. Sídlo mala na Dunajskej ulici v Bratislave. Po Slovensku mala ďalších 12 filiálok. V rodnej obci dal Michal Bosák postaviť v roku 1925 školu. Bola to prvá novostavba štátnej ľudovej školy na území ČSR po prvej svetovej vojne. Daroval ju štátu za symbolickú korunu. Hodnota Bosákových podnikov sa v tom čase odhadovala na 15 miliónov dolárov. V októbri 1929 však v americkom New Yorku skrachovala burza (1929-1932 hospodárska kríza). V nasledujúcich rokoch prichádzal postupne o majetok aj Bosák, 5. septembra 1931 bola Bosak State Bank v Scrantone zatvorená. Mnohí ho zažalovali, ale súd uznal jeho nevinu.Posledným jeho verejným počinom bola audiencia u 32. amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta 3. februára 1937 spolu s ďalšími americkými Slovákmi. O pár dní 18. februára 1937 Michal Bosák zomrel v čakárni u zubného lekára v Scrantone. Pochovaný je na cintoríne sv. Kataríny v mestečku Moscow v Pensylvánii.Jeho príbuzní zo Slovenska Martin a Rudolf Bosákovci napísali o ňom v roku 1997 knihu Michal Bosák – americký bankár zo Šariša. Založili aj Spoločnosť Michala Bosáka, ktorá organizuje pre žiakov škôl vedomostné súťaže. V roku 1999 priniesol na Slovensko jeho vnuk Barry Bosak originál desaťdolárovej bankovky s číslom 5 052 série D z roku 1907 a daroval ju Národnej banke Slovenska (NBS). V tom istom roku otvorili v budove Základnej školy v obci Okrúhle svojmu rodákovi pamätnú izbu.