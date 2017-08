Podpredseda SNS J. Paška: Nechceme byť v koalícii len do počtu

Na snímke prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) nechce byť v koalícii len do počtu. Na koaličnej rade chce dosiahnuť, aby sa jej iniciatívy neodkladali a aby sa k nim pristupovalo rovnako ako pri návrhoch Smeru-SD a Mosta-Híd. TASR to spolu s požiadavkami, ktoré odznejú na piatkovej (11.8.) koaličnej rade, potvrdil prvý podpredseda národniarov Jaroslav Paška.SNS chce doplniť do koaličnej zmluvy zvýšenie minimálnej mzdy v štátnej správe, 13. a 14. plat bez odvodov, zriadenie slovenských aeroliniek, investičné stimuly do kúpeľníctva. Ďalej aby minister financií neblokoval výstavbu infraštruktúry, aby ministri nekomentovali verejne prácu svojich kolegov, aby koaličná rada zasadala v pravidelných intervaloch a aby sa na rokovanie vlády nedostávali návrhy, ktoré neprerokovala koaličná rada.uviedol Paška. Koaličné rozhovory by podľa jeho slov mali viesť ku zlepšeniu vnútorných koaličných vzťahov a tiež k lepšiemu fungovaniu koalície v prospech ľudí.povedal pre TASR Paška, podľa ktorého SNS mrzí, že všetky priority koaličných partnerov boli doposiaľ plnené, ale tie národniarske nie.poznamenal s tým, že partneri síce potvrdzujú, že sa napríklad o 13. plate chcú rozprávať, ale napokon realizáciu návrhov odsúvajú na neurčito.poznamenal Paška.Dodal, že napríklad 13. plat by národniari chceli presadiť čo najskôr, aby sa s ním počítalo už v budúcoročnom štátnom rozpočte. SNS podľa Pašku dlhodobo ťaží aj fakt, že veľký počet štátnych zamestnancov nedostáva ani minimálnu mzdu. To by chceli riešiť, ale ministerstvo financií podľa Pašku argumentuje, že na to nie sú peniaze. Prvý podpredseda národniarov zdôrazňuje, že koaliční partneri spravujú štát spoločne a mali by to tak aj vnímať. V prípade štátnych zamestnancov by mali podľa nehoa nie iba vybraným skupinám týchto zamestnancov.Paška tiež pripomenul, že táto vláda v jej aktuálnom zložení vznikla aj preto, aby pomohla Slovensku dôstojne preklenúť slovenské predsedníctvo v Rade EÚ a tiež priniesť pokoj po brexite. Slovenské predsedníctvo už je za nami a podľa Pašku je čas porozprávať sa aj o tom,. Dodáva, že ak chcú koaliční partneri pokračovať ďalej v tejto podobe vlády, SNS dáva priestor na dohodu. Zároveň však upozorňuje, že chcú plniť svoje ciele rovnako, ako sa plnia ciele partnerov.Koaliční partneri sa zatiaľ TASR nevyjadrili k požiadavkám SNS." uviedol TASR Úrad vlády. Most-Híd ešte na otázky TASR neodpovedal.Koaličná kríza vypukla v pondelok (7.8.), keď predseda SNS Andrej Danko oznámil partnerom listom cez médiá vypovedanie koaličnej zmluvy. Na následnom rokovaní koaličnej rady sa predsedovia Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd zhodli, že neexistuje alternatíva k súčasnej vláde. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár za trojlístok informoval, že partneri sú odhodlaní pokračovať ďalej. Podľa neho nie je problém v koalícii taký vážny. Lídri sa majú zísť opäť v piatok na Úrade vlády.SNS zároveň čelí kauze rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. Národniari pripustili, že aj za spustením kauzy vidia kroky z Úradu vlády. Zároveň upodozrievajú Smer-SD zo spolupráce s OĽaNO na diskreditácii SNS. Opozičné hnutie má podľa SNS disponovať tajnými materiálmi z Úradu vlády SR. V týchto krokoch vidí poslanca NRSR a premiérovho poradcu Erika Tomáša. Ten obvinenia odmieta a považuje ich za absurdné. SNS by sa podľa neho útokmi založenými na dojmoch nemala zbavovať zodpovednosti za rezort školstva. Bugár vyzval koaličných partnerov na zodpovednosť.