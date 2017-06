POHÁR KONFEDERÁCIÍ: Čile po penaltovej lotérii postúpilo do finále

Branár Claudio Bravo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Semifinále Pohára konfederácií FIFA 2017 (Kazaň):



Portugalsko - Čile 0:0, 0:3 v rozstrele z 11 m

rozstrel z 11 m: Vidal - 0:1, Quaresma - nedal, Aranguiz - 0:2, Moutinho - nedal, Sanchez - 0:3, Nani - nedal. Rozhodoval: Faghani (Irán), ŽK: Carvalho, Andre Silva, Fonte, Alves, Cedric - Jara, Hernandez



Portugalsko: Rui Patricio - Cedric, Fonte, Alves, Eliseu - B. Silva (83. Quaresma), Carvalho, Adrien Silva (102. Moutinho), Gomes (116. Martins) - Ronaldo, Andre Silva (76. Nani)

Čile: Bravo - Isla (120. Fuenzalida), Medel, Jara, Beausejour - Aranguiz, M. Diaz, Hernandez (112. F. Silva) - Vargas (86. Rodriguez), Vidal, Sanchez

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kazaň 29. júna (TASR) - Futbalisti Čile sú prvými finalistami Pohára konfederácií FIFA 2017. Zverenci trénera Juana Antonia Pizziho sa do boja o trofej na generálkovom podujatí MS 2018 prebojovali po triumfe 3:0 v jedenástkovom rozstrele nad Portugalskom v stredajšom semifinále, v ktorom za 120 minút diváci gól nevideli.Druhé semifinále medzi Nemeckom a Mexikom je na programe v Soči vo štvrtok 29. júna o 20.00 SELČ. Finále sa uskutoční v nedeľu 2. júla o 20.00 SELČ v Petrohrade, duel o 3. miesto je na programe o šesť hodín skôr v Moskve.Portugalčania nastúpili bez potrestaného stopéra Pepeho a chýbal im aj zranený Guerreiro, na hrote robil Ronaldovi partnera Andre Silva. Čiľania vyrukovali na úradujúcich majstrov Európy v najsilnejšom zložení a v 6. minúte pohrozili ako prví, po ideálnej prihrávke Sancheza do "uličky" však Vargas otáľal so streľbou a Rui Patricio si s jeho pokusom poradil. Na druhom konci ihriska Ronaldo načasoval skvostnú prihrávku na Andreho Silvu, ale Bravo sa skúsene roztiahol a zabránil lopte na ceste do siete. Portugalčania mali opticky viac z hry, ale Čile pozorne bránilo a nepúšťalo ich do šancí, naopak, samo vytváralo občasné brejkové hrozby. Medzišestnástkový futbal, ktorý obaja aktéri produkovali väčšiu časť úvodného dejstva, gól nepriniesol.Čile vstúpilo do druhého polčasu mimoriadne aktívne. V 54. minúte mohol zmeniť skóre Vidal, ale hlavou nenamieril presne a o osem minút neskôr jeho tvrdý projektil preletel nad brvnom portugalskej brány. Medzi tieto dva pokusy sa vklinil Vargas, ktorého nečakanú strelu z otočky mieriacu k ľavej žrdi vytlačil Rui Patricio na roh. Európsky zástupca pôsobil v ofenzíve bezradne, oživiť ju preto prišiel štvrť hodinu pred koncom riadneho času Nani a neskôr aj Quaresma. Nepomohlo, duel za obojstranne klesajúcej aktivity dospel do predĺženia.V 95. minúte Islov center našiel Sancheza, ktorého hlavička len tesne minula pravú žrď súperovej brány. Iránsky rozhodca Faghani uprel po víťazstve hladnejším Čiľanom v 113. minúte možnosť kopať jedenástku po šliapnutí na nohu striedajúceho F. Silvu, ktorý sa v šestnástke prebíjal do šance. Pri Portugalsku stáli všetci svätí aj v 119. minúte, keď ho po akcii súpera zachránila najskôr žrď po strele Vidala a následne brvno po dorážke Rodrigueza.Jedenástková lotéria priniesla zlyhania všetkých troch portugalských strelcov Quaresmu, Moutinha i Naniho, ktorých chabé pokusy Bravo zlikvidoval. Naopak, trio čilských exekútorov malo presnú mušku a katapultovalo svoj tím do finále.