Poisťovne spúšťajú kampaň proti dani z poistenia

Bratislava 17. mája (TASR) - Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) spúšťa kampaň proti 8-% dani z neživotného poistenia, ktorej návrh parlament v stredu (16.5.) posunul do druhého čítania. Podľa poisťovní ide o novú daň, ktorú sa chystá vláda uvaliť na zodpovedných ľudí a poistky kvôli nej budú drahšie. Ministerstvo financií (MF) SR oponuje, že poisťovne iba šíria paniku a na zvýšenie cien nevidí dôvod.vysvetľuje zámer kampane generálna riaditeľka SLASPO Jozefína Žáková. Kampaň bude prebiehať na internetovej stránke www.rukyprec.sk, samostatnom Youtube kanáli a vo viacerých televíziách.Podľa poisťovní nový zákon prináša problematickú retroaktivitu, zvýši poistné a môže mať negatívny dopad na štát, poisťovne aj poistených.vysvetľuje SLASPO.Daň je podľa poisťovní dvojnásobne vyššia ako ich marža z neživotného poistenia.tvrdí Žáková s tým, že štát týmto krokom ohrozuje stabilitu a perspektívu rozvoja poistného sektora.Poisťovne podľa MF prišli s kampaňou, ktorú možno označiť za šírenie poplašnej správy, keď avizujú zvyšovanie cien pri neživotnom poistení.konštatuje rezort v reakcii.Zavedenie poistnej dane si podľa MF vyžiadali samotné poisťovne, ktoré chceli dnes platný odvod nahradiť práve daňou z poistenia. Rezort im podľa vlastných slov viackrát vyšiel v ústrety. Zavádza daň z poistenia, ktorá v plnej miere nahradí dnes platný poistný odvod, daň sa nebude vzťahovať na životné poistenie, ako sa pôvodne plánovalo a zároveň sa zjednotila sadzba dane, ktorá mala byť pôvodne rôzna.konštatoval minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).Od poisťovní podľa neho nie je fér, že sa klientom vyhrážajú zvyšovaním cien, ktoré v mnohých prípadoch pri poistných produktoch zvýšili už začiatkom tohto roka.doplnil Kažimír.Klienti majú podľa MF možnosť rozhodnúť sa a prepoistiť sa do poisťovní, ktoré využijú daň z poistenia na konkurenčný boj, absorbujú ju a nepremietnu ju automaticky do ceny poistiek.dodáva v reakcii rezort financií.