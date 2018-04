Pokles hlavného burzového indexu v New Yorku spôsobili hlavne 3 banky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. apríla (TASR) - Obchodovanie na americkej akciovej burze v piatok (13. 4.) ovplyvnili výsledky hospodárenia troch veľkých bánk. Akcionári ich pokladali za slabé. Preto jej hlavný index Dow Jones Industrial (DJI) klesol o 0,5 % na 24.360,14 bodu. Index od silného poklesu na začiatku apríla však vzrástol o takmer 5 %. Z toho za posledných päť pracovných dní stúpol o 1,8 %.Výsledky veľkobánk Citigroup, JP Morgan a Wells Fargo viedli k silnému poklesu ich akcií.Náladu na burze ovplyvnil aj vývoj americkej ekonomiky. V apríli je zatiaľ horšia než experti predpovedali.Index Nasdaq 100 klesol v piatok o 0,42 % a zastavil sa na hodnote 6628,34 bodu. Tento týždeň však klesol o 4 %. Index S&P 500 posilnil o 0,29 % na 2656,30 bodu.Akcie Citigroup oslabili o 1,55 %, Wells Fargo o 3,43 % a JP Morgan o 2,71 %. Šéf JP Morgan Jamie Dimon uviedol, že konkurencia na finančnom trhu je čoraz tuhšia.Hoci sa hovorí, že priemyselný koncern General Electric (GE) prežíva problémy vyplývajúce z jeho štrukturálnej prestavby, v piatok jeho akcie vzrástli o 2,32 %. Z indexu DJI boli medzi najúspešnejšími.Vývoj v koncerne optimisticky komentoval analytik Nicholas Heymann. Vyzval investorov, aby po prudkom páde akcií GE, ich začali znovu nakupovať. Vzrástli aj akcie Muskovej Tesly. Výrobca elektroáut chce v druhej polovici roka podnikať so ziskom. Jeho akcie vzrástli o 2,3 %. Analytici však Muskovmu optimizmus neveria. Majú opačný názor. V 1. štvrťroku podnikateľ znovu prerobil milióny dolárov a rovnako to bude aj v štvrťroku, z ktorého máme za sebou dva týždne.