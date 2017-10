Pokles zásob ropy v USA podporil ceny, WTI sa drží v blízkosti 51 USD

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 13. októbra (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli, keď trhy zareagovali na informácie, že produkcia aj zásoby ropy v USA zaznamenali pokles. Okrem toho ceny ropy čiastočne podporila správa o vysokom dovoze ropy do Číny.Ako uviedlo americké ministerstvo energetiky, zásoby ropy v USA klesli v týždni do 6. októbra o 2,7 milióna na 462,22 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Produkcia ropy sa znížila o 81.000 barelov denne na 9,48 milióna barelov/deň.K rastu cien prispeli aj informácie z Číny. Dovoz ropy do ázijskej krajiny dosiahol v septembri 9 miliónov barelov denne a za obdobie január-september zaznamenal v priemere 8,5 milióna barelov/deň. Čína si tak upevnila pozíciu najväčšieho dovozcu ropy na svete.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri vzrástla do 7.33 h SELČ o 29 centov na 56,54 USD (47,69 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 50,91 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 31 centov.