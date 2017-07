Poliak,ktorý mal v Rakúsku ubodať bezdomovca zo Slovenska,stále mlčí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 17. júla (TASR) - Štyridsaťdeväťročný Poliak, ktorého rakúska polícia zadržala v noci na nedeľu pre podozrenie z ubodania 29-ročného bezdomovca zo Slovenska na Dunajskom ostrove, naďalej odmieta vypovedať. Informovala o tom dnes tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajného hovorcu Thomasa Keiblingera.Podľa vyšetrovateľov však proti podozrivému svedčia viaceré dôkazy vrátane jednoznačných a vierohodných výpovedí iných bezdomovcov. Poliak sa podľa svedkov dostal už v sobotu večer do verbálneho konfliktu so Slovákom. Vražednú zbraň kriminalisti zatiaľ neobjavili.Obeť útoku, ktorého motív by malo objasniť vyšetrovanie, skonala v nedeľu okolo druhej hodiny rannej v nemocnici na následky bodných zranení.Predpokladaného vraha sa podarilo zadržať vo Viedni po rozsiahlej pátracej akcii, do ktorej bolo nasadených približne 50 policajtov, služobné psy a vrtuľník. Poliak bol ľahko zranený a na oblečení mal krv.