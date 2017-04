Polícia obvinili Mazureka z Kotlebovej ĽSNS, hrozí mu 15 rokov väzenia

Obvinený je aj Mizík

Problémová debata v rádiu

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Polícia obvinila z extrémizmu už druhého poslanca Ľudovej strany Naše Slovensko.Ako v sobotu informuje portál Pluska.sk, len deň po tom, ako vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil poslanca ĽSNS Stanislava Mizíka, druhým obvineným je od piatka ďalší poslanec Mariana Kotlebu, a to Milan Mazurek.Portálu to potvrdil riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško s tým, že je obvinený zo šírenia extrémizmu.„Dopustiť sa mal trestného činu podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu,“ uviedol Hraško.Obvinenému Mazurekovi hrozí vyššia sadzba ako Mizíkovi, pretože sa mal dopustiť závažnejšieho spôsobu extrémizmu.Vyšetrovateľ ho podľa informácií portálu obvinil z apartheidu (politika rasovej odlúčenosti) a diskriminácie skupiny osôb. Ako poslancovi Národnej rady SR mu hrozí osem až pätnásť rokov väzenia.Trestného činu sa mal podľa Pluska.sk poslanec dopustiť v relácii súkromného rádia Frontinus, kde ako hosť počas jeden a pol hodiny trvajúceho vystúpenia povedal ešte v októbri minulého roku viaceré kontroverzné výroky.„Tie boli namierené proti rómskemu etniku a xenofóbne sa vyjadroval taktiež na adresu imigrantov, Arabov či islamského náboženstva," píše portál, podľa ktorého v rádiu nemal žiadneho oponenta a jeho výroky ostali aj bez reakcie moderátora.„Na reláciu Debata na telefón dostal regulátor vtedy celkovo osem sťažností. Za odvysielanú reláciu sa do problémov dostalo aj samotné rádio, ktoré skončilo s pokutou 15 000 eur za porušenie zákazu podnecovania nenávisti," približuje Pluska.sk.Mazurek sa kriticky na adresu islamu vyjadril aj v parlamente. „Islam je viac než náboženstvo, je to krutý, odporný a neľudský politický systém,“ vyhlásil poslanec. Za svoj výrok sa musel, podobne ako Mizík, v pléne ospravedlniť. Obaja však priestor zneužili na ďalšiu kritiku tohto náboženstva a dnes