Polícia pátra po žene z Trnavy, súd na ňu vydal zatykač

Trnava 12. októbra (TASR) - Polícia sa obracia na občanov s výzvou o pomoc pri pátraní po Kristíne Fičurovej z Trnavy, bez trvalého pobytu. Na menovanú vydal Okresný súd Bratislava III príkaz na zatknutie. Vzhľadom na to, že hľadaná nemá trvalý pobyt, miesto, kde by sa zdržiavala a kam by jej bolo možné doručiť poštu, nebolo zistené a nepodarilo sa zabezpečiť jej prítomnosť na výsluchu, ani predvedenie, sudca na hľadanú vydal príkaz na zatknutie.Kristína Fičurová má plnoštíhlu postavu, výšku 165 cm, dlhšie blond vlasy, modré oči. Popis oblečenia nebol zistený.informovala dnes krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.