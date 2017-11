Polícia zatkla podozrivého zo streľby v Colorade, kde zabil troch ľudí

V obchodnom dome na predmestí amerického Denveru sa strieľalo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Denver 2. novembra (TASR) - Americká polícia zatkla muža podozrivého z toho, že v stredu večer miestneho času spustil streľbu v rušnom obchodnom dome spoločnosti Walmart na predmestí Denveru v štáte Colorado. Muž usmrtil troch ľudí - dvoch mužov a jednu ženu.Muži zomreli na mieste, žena podľahla zraneniam po prevoze do nemocnice.Polícia denverského predmestia Thornton uviedla, že podozrivého 47-ročného Scotta Ostrema zatkli vo štvrtok ráno, asi 14 hodín po tom, čo z obchodného domu ušiel po čine autom. Úrady informovali, že podozrivého im pomohlo identifikovať video z bezpečnostnej kamery.Hovorca miestnej polície Victor Avila ešte v stredu neskoro večer vyhlásil, že streľba bola zrejme náhodná a nič nenaznačuje, že išlo o teroristický čin.Hovorca doplnil, že motív činu zatiaľ nie je známy.Podľa polície muž vošiel do obchodného domu Walmart v Thorntone, okolo 16 kilometrov severne od Denveru, a začal okamžite strieľať ručnou strelnou zbraňou. Z miesta činu utiekol autom, odvtedy po ňom polícia pátrala. Po streľbe prostredníctvom sociálnej siete Twitter upozornila obyvateľov, aby sa vyhýbali okoliu uvedeného zariadenia, ku ktorému vyslali desiatky vozidiel pohotovostných zložiek. Viacero ľudí uviedlo, že sa v obchodnom dome ukrývali, kým ich neodviedli do bezpečia policajti.