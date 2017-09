Politické sťahovanie v USA využili mnohí podnikavci

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Washington 17. septembra (TASR) – Vyostrené politické rozdiely medzi obyvateľmi Spojených štátov po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta spôsobili, že niektorí Američania sa rozhodli presťahovať sa do štátov s politickým zmýšľaním podobným či rovnakým, ako majú oni sami. To využili podnikavci a založili si firmy pomáhajúce s "politickým sťahovaním". Informovala o tom verejnoprávna rozhlasová stanica NPR.NPR priniesla príbeh priaznivca Republikánskej strany Tima Stokesa, ktorý prežil väčšinu svojho života v Kalifornii. Tento štát sa však podľa neho z roka na rok čoraz viac posúva politicky doľava a už je to preňho neznesiteľné. Cíti sa tam ako outsider.S rodinou sa preto minulý mesiac presťahoval do Texasu, bašty Republikánskej strany. Verí, že v tomto štáte bude konečne obklopený ľuďmi, ktorí sa stotožňujú s jeho konzervatívnymi názormi."Texas sa stal magnetom pre konzervatívcov utekajúcich z liberálnych štátov, ako je Kalifornia," uviedla NPR s tým, že Stokes je len jedným z veľkej vlny Kalifornčanov migrujúcich do Texasu.Stokes využil pri sťahovaní pomoc firmy Konzervatívne sťahovanie, ktorej slogan znie: "Pomáhame rodinám presťahovať sa doprava."Firmu založil v máji tohto roka Paul Chabot po tom, ako sa so svojou rodinou tiež presťahoval z Kalifornie do Texasu. Odvtedy ho o pomoc požiadalo už 2000 rodín."Naše služby sa predávajú ľahko, pretože republikáni ako Stokes, ktorí sú uväznení v liberálnych štátoch, sa zúfalo chcú presťahovať," povedal Chabot pre NPR.Svojim klientom jednoducho pomáha s kúpou nového domu a jeho cieľom je založiť v Texase celé štvrte obývané výlučne konzervatívnymi republikánmi.Starosta mesta McKinney, v ktorom Chabot žije, však upozornil, že takáto segregácia môže byť nebezpečná. Ľudia žijúci "v bublinách" potom podľa neho nevedia, ako reagovať, keď sa stretnú s človekom s inými názormi.