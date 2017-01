POLITIKA: Koalícia sa by mala pre Mečiarove amnestie obrátiť na ÚS SR

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Koalícia by sa mala pre zrušenie Mečiarových amnestií spoločne obrátiť na Ústavný súd SR. Podľa informácií TASR by sa na podaní podnetu malo dohodnúť na Koaličnej rade.O podaní podnetu hovoril predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko ešte začiatkom decembra minulého roka. Vtedy uviedol, že vyzval prezidenta SR Andreja Kisku a premiéra Roberta Fica, aby podnet dali spolu.Predseda Mosta-Híd Béla Bugár si tiež myslí, že situáciu by mal riešiť Ústavný súd SR. "" povedal v rozhovore pre TASR. Pokiaľ sa nezjednotí právne stanovisko, podľa Bugára sa nikdy nenájde dostatok hlasov na zrušenie Mečiarových amnestií.Parlament má už po niekoľký raz na stole opozičný návrh na zrušenie Mečiarových amnestií. Na jeho schválenie je potrebných 90 hlasov. Návrh je teraz v druhom čítaní, okrem opozície ho podporil aj vládny Most-Híd. Smer-SD a SNS nie, tvrdia totiž, že amnestie sú nezrušiteľné.Niektorí členovia NR SR podmieňujú svoj hlas za zrušenie Mečiarových amnestií zrušením aj milostí exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi pre kauzu Technopol. Ak príde takýto návrh, navrhovatelia zrušenia Mečiarových amnestií sú pripravení vyhovieť.Snemovňa koncom roka 2016 odsúdila akt zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny z 31. augusta 1995, ktorý bol nielen hrubým zásahom do ľudských práv a základných slobôd, ale aj činom poškodzujúcim dobré meno SR. Parlament tiež odsúdil amnestie vtedajšieho predsedu vlády Vladimíra Mečiara, ktoré zabránili poznaniu a potrestaniu páchateľov týchto činov.Opozícii však deklarácia nestačí a trvá na zrušení amnestií. To by podľa nich umožnilo súdiť aktérov zavlečenia Michala Kováča mladšieho do Rakúska. Z tohto skutku bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS na čele s Ivanom Lexom. S prípadom súvisí aj vražda Róberta Remiáša.