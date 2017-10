Pomätený: Sýrčan si vzal bicykel a vydal sa po diaľnici do Budapešti

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 12. októbra (TASR) - Maďarská polícia zadržala Sýrčana, ktorý prekročil ilegálne zelenú hranicu a vzal si nezamknutý bicykel, s ktorým sa vydal po diaľnici M35 do Budapešti. Informovala o tom dnes polícia na internetovej stránke police.hu.Hliadka diaľničnej polície v Hajdúböszörményi 23-ročného muža, ktorý smeroval do hlavného mesta, zadržala ešte v pondelok. Tvrdil, že je občanom Sýrie.Na územie Maďarska prišiel Sýrčan cez zelenú hranicu a bicykel si vzal pri obci Nagykereki v Hajducko-bihárskej župe. Hliadke nepredložil doklady, ktoré by ho oprávňovali k pobytu na maďarskom území, preto ho dnes predviedli na oddelenie cudzineckej polície v Biharkeresztesi. Tam ho s cieľom postavenia pred súd v zrýchlenom konaní vzali do väzby.