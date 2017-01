Poprad investuje do kruhovej križovatky i verejného osvetlenia

Na snímke primátor Popradu Jozef Švagerko. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Poprad 22. januára (TASR) - Tento rok má podľa primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka priniesť uskutočnenie mnohých plánov, ktoré si vedenie samosprávy určilo. Medzi investičné zámery mesta Poprad sa podľa neho zaradí najmä prestavba križovatky štátnej cesty na Ulici slovenského odboja a mestskej komunikácie na Hraničnej ulici na kruhovú križovatku. Na tento zámer popradská samospráva vyčlenila 250.000 eur, ďalších 300.000 eur prispeje Prešovský samosprávny kraj.priblížil primátor. Vybudovať by sa malo i parkovisko pri Národnom tréningovom centre a hokejová tréningová hala, pribudnúť by mal aj skejtpark. V podtatranskej metropole by mal pribudnúť i cyklistický chodník od mestského úradu smerom do mestskej časti Spišská Sobota. Futbalové ihrisko v mestskej časti Stráže by malo dostať nové oplotenie, pribudnúť by mala aj prístavba budovy Materskej školy na Podtatranskej ulici či oplotenie zariadenia pre seniorov. Samospráva by mala spolufinancovať projekt na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.Do nového roka vstúpilo mesto Poprad s tým, že si po 20 rokoch samostatne spravuje tepelné hospodárstvo. Teplo má v podtatranskej metropole od 1. januára na starosti Popradská energetická spoločnosť, ktorej 100-percentným vlastníkom je mesto.povedal Švagerko. Primátor doplnil, že radnica sa v tomto roku chystá na veľkú investíciu do verejného osvetlenia a rekonštrukcie mestských školských zariadení.uzavrel popradský primátor.