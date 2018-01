Pornoherečka poprela, že mala kedysi aféru s Donaldom Trumpom

Stormy Danielsová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Stormy Danielsová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

New York 31. januára (TASR) - Americká pornohviezda Stormy Danielsová poprela svoje predošlé tvrdenia, že mala v minulosti mimomanželský pomer s Donaldom Trumpom, súčasným prezidentom Spojených štátov. Podľa vyhlásenia, o ktorom informovala v noci na stredu agentúra AP, v skutočnosti k takejto afére nikdy nedošlo.Hviezda z filmov pre dospelých, ktorej pravé meno je Stephanie Cliffordová, trávi posledné týždne na "mediálnom turné" v súvislosti s informáciami, že v roku 2006 sa údajne schádzala s Trumpom. V utorok mala vystúpiť v sledovanej talkšou "Jimmy Kimmel Live!", ktorú vysiela americká televízna stanica ABC.Uvedené vyhlásenie Danielsovej potvrdil podľa AP jeden z jej právnikov.Pornoherečka hovorila o Trumpovi už v roku 2011 a opäť počas jeho prezidentskej kampane v roku 2016. Ďalší posun nastal tento mesiac po tom, ako denník The Wall Street Journal napísal, že Trumpov osobný právnik dohodol v októbri 2016 vyplatenie 130.000 dolárov Danielsovej, aby sa k tejto záležitosti už nevyjadrovala.AP v tejto súvislosti pripomenula, že prvá dáma USA Melanie Trumpová sa po zverejnení uvedenej správy neobjavila s manželom na verejnosti až do utorňajšieho večera (washingtonského času), keď si prišla do Kongresu vypočuť jeho prejav o stave Únie. Do Kapitolu ju však priviezli samostatne v predstihu, čo Trumpova hovorkyňa Stephanie Grishamová vysvetlila tým, že prvá dáma mala sprevádzať vybraných hostí.