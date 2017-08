Porošenko chce preveriť údajné dodávky technológií z Ukrajiny do KĽDR

Ukrajinský prezident Petro Poročenko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 16. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes nariadil príslušným úradom, aby prešetrili tvrdenia médií, že Ukrajina je dodávateľom raketových technológií pre KĽDR.Porošenko dnes na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook označil tieto dohady za absurdné. Podľa agentúry TASS však dodal, že Ukrajina ako zodpovedný partner musí dôkladne preveriť tvrdenia zverejnené v americkom denníku New York Times o údajnej dodávke raketových motorov alebo príslušných technológií Severnej Kórei.Ukrajinský prezident súčasne nariadil Rade národnej bezpečnosti a obrany a ministerstvu obrany, aby spoločne s medzirezortnou komisiou a zbrojárskymi firmami Južmaš a Južnoje celú situáciu prešetrili a do troch dní mu podali o tom správu.Porošenko vyslovil očakávanie, že toto vyšetrovanieDenník New York Times s odvolaním sa na Michaela Ellemana, raketového experta z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS), a údaje amerických spravodajských služieb v pondelok napísal, žeFirma Južmaš v reakcii zdôraznila, že s raketovým programom Pchjongjangu nemá nič spoločné. Hlavný konštruktér firmy Južnoje Alexandr Degťariov však uviedol, že v roku 2012 boli na Ukrajine za špionáž vo firme Južmaš odsúdení dvaja občania KĽDR. Preto nevylúčil, že raketový motor mohol niekto skopírovať.