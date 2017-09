Portland podpísal jednodňovú zmluvu s 5-ročným brankárom

Derrick Tellez (v strede) podpisuje zmluvu. Foto: TASRAP Derrick Tellez (v strede) podpisuje zmluvu. Foto: TASRAP

Portland 23. septembra (TASR) - Účastník americkej futbalovej Major League Soccer (MLS) Portland Timbers podpísal zmluvu na jeden zápas s iba päťročným brankárom Derrickom Tellezom. Ten pred ligovým súbojom proti Orlando City SC absolvoval s tímom tréning a spoločné fotenie.Tellez je najmladším hráčom, ktorý podpísal zmluvu s niektorým z tímov MLS, aj keď iba symbolicky. Nová posila klubu má za sebou už tri operácie rakovinového nádoru na mozgu."Derricka sme pozorovali už dlho. Myslím, že je jeden z najtalentovanejších brankárov, ktorý sa v našom tíme na dlhý čas objavia," povedal tréner Timbers Caleb Porter. "Myslím si, že ho môžeme hodiť rovno do ohňa a postaviť proti Orlandu. Chcem od neho aspoň dvadsať zákrokov," zažartoval Porter.Päťročný Derrick absolvoval s tímom okrem fotenia aj tréning, autogramiádu a špeciálne sa mu venoval tréner brankárov. Pred zápasom dokonca bude s tímom na trávniku počas hymny. Jeho otec Josue Tellez Sanchez nevedel pri pohľade na svojho syna potlačiť emócie a rozplakal sa. "To sa ani nedá vysvetliť. Je to niečo úžasné," dodal.Nie je to po prvý raz, čo Portland splnil želanie mladému fanúšikovi. V roku 2013 nastúpil 8-ročný Atticus Lane Dupree so svojim tímom proti Timbers na štadióne v Providence Park. Jeho tím "Green Machine" zdolal Portland 10:9, pričom Atticus rozhodol zápas v poslednej minúte strelou z rohového kopu.