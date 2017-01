Portmanová priznala platovú nerovnosť medzi hercami a herečkami

herec Ashton Kutcher Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. januára (TASR) - Izraelsko-americká herečka Natalie Portmanová priznala, že Ashton Kutcher, jej herecký partner vo filme Hlavne nezáväzne z roku 2011, dostal za výkon v tejto komédii trikrát vyšší honorár ako ona.Portmanová pre časopis Marie Claire uviedla, že o rozdielnej výške honorárov pre mužskú a ženskú hlavnú postavu vedela už v čase nakrúcania, vtedy ju to ale tak nehnevalo, ako by malo.dodala.Herečka si podľa citovaného rozhovoru nemyslí, že by "boli muži alebo ženy menej schopnými".Ženy by mali byť súčasťou riešenia a nie tento problém živiť, uzavrela 35-ročná Portmanová.Tridsaťosemročný Kutcher zverejnil odkaz na Portmanovej rozhovor na svojom konte na Twitteri. V komentári k zdieľanému textu napísal, že je hrdý na "