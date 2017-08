Portugalská polícia zadržala v súvislosti s požiarmi takmer 100 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 17. augusta (TASR) - Dovedna 91 osôb zadržala portugalská polícia pre podozrenie z možného podpaľačstva. Podľa agentúry AP to dnes oznámilo portugalské ministerstvo vnútra.Zadržané osoby sú podozrivé buď z toho, že požiare úmyselne zakladali, alebo že k ich šíreniu prispeli nedbanlivosťou, čo je konanie, ktoré je taktiež v rozpore so zákonom. Pri lesných požiaroch sa v Portugalsku za posledný týždeň podľa tamojšieho úradu civilnej ochrany zranilo dovedna 86 ľudí, pričom sedem z nich vážne.Portugalsko toto leto vážne sužujú lesné požiare, vrátane jedného, ktorý si vyžiadal v júni 64 ľudských životov. Ohne tam len v júli pohltili zhruba 141.000 hektárov porastov.Portugalská vláda dnes zároveň v súvislosti s lesnými požiarmi vyhlásila vo viacerých postihnutých oblastiach stav krajnej núdze. Takýto stav umožňuje príslušným orgánom zrýchliť čas odpovede na katastrofu. Najviac postihnuté oblasti sa podľa vlády nachádzajú v severnej a strednej časti krajiny, ale aj na západe portugalského regiónu Algarve na južnom pobreží.Premiér António Costa by sa mal v piatok stretnúť so zástupcami armády, polície a veliteľmi záchranných služieb, aby spoločne prediskutovali prípravu na nadchádzajúci víkend. V tom by totiž podľa predpovedí meteorológov mali teploty na viacerých miestach krajiny presiahnuť až 40 stupňov Celzia.