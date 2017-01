Portugalsko sa rozlúčilo so zosnulým exprezidentom Mariom Soaresom

Portugalsko sa 10. januára 2016 rozlúčilo s mimoriadne populárnym exprezidentom Mariom Soaresom, ktorý zomrel v sobotu vo veku 92 rokov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 10. januára (TASR) - Portugalsko sa dnes rozlúčilo s mimoriadne populárnym exprezidentom Mariom Soaresom, ktorý zomrel v sobotu vo veku 92 rokov. Po pietnej slávnosti sa v úzkom kruhu uskutočnil samotný pohreb štátnika označovaného krajanmi za, a to na lisabonskom cintoríne Cemitério dos Prazeres.Na poslednej rozlúčke sa zúčastnili viaceré významné osobnosti vrátane odchádzajúceho predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza. Z plavidiel na neďalekej rieke Tejo vystrelil delá salvu 21 výstrelov na počesť zosnulého.Soaresovu pamiatku si od pondelkového popoludnia uctili v Kláštore hieronymitov (Mosteiro dos Jerónimos) v lisabonskej štvrti Belém, kde bola vystavená rakva s jeho telesnými pozostatkami, tisícky jeho krajanov. Tu sa konal aj smútočný obrad.Následne rakvu v rámci ďalšieho smútočného pochodu ulicami Lisabonu previezli na cintorín.Mario Soares bol zakladateľom portugalskej Socialistickej strany (PS). Počas svojej politickej kariéry dvakrát zastával post predsedu vlády (1976–1978 a 1983–1985) a v rokoch 1986-1996 bol portugalským prezidentom. V rokoch 1999-2004 bol poslancom Európskeho parlamentu za Socialistickú stranu. V roku 2006 opäť kandidoval za socialistov na úrad hlavy štátu, avšak neuspel, pretože so 14 percentami skončil na treťom mieste za konzervatívcom Aníbalom Cavacom Silvom a nezávislým kandidátom Manuelom Alegrem.Muža, ktorý patril v minulosti medzi osobnosti blízke Willymu Brandtovi či Günterovi Grassovi, hospitalizovali vlani 13. decembra na jednotke intenzívnej starostlivosti nemocnice Červeného kríža v Lisabone. Krátko na to sa objavili informácie, že je v hlbokej kóme. Podľa jeho blízkych sa nikdy úplne nezotavil z encefalitídy, ktorú prekonal v januári 2013.Portugalská vláda vyhlásila v súvislosti so Soaresovým úmrtím trojdňový štátny smútok, ktorý sa skončí v stredu.