Poslanci SaS chcú 28. október zaradiť medzi štátne sviatky

Bratislava 20. augusta (TASR) - Zoznam pätice štátnych sviatkov, ktoré sú v slovenskom kalendári, by sa mal pozmeniť. Poslanci opozičnej SaS navrhujú, aby bol štátnym sviatkom 28. október. V tento deň v roku 1918 vznikla Československá republika. Podľa liberálov ide o jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska, pričom sa blíži sté výročie tohto dátumu. Novelou zákona o štátnych sviatkoch sa bude parlament zaoberať už na septembrovej schôdzi.Aby sa zoznam štátnych sviatkov nerozšíril, SaS navrhuje preradiť 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky medzi pamätné dni.argumentujú liberáli.Zároveň pripomínajú, že počas trvania česko-slovenského štátu bol 28. október štátnym sviatkom. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a prijatí zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa 28. október nedostal nielen do zoznamu štátnych sviatkov SR, ale dokonca ani medzi pamätné dni.vysvetľujú.Spomínaný Deň Ústavy SR pripadajúci na 1. septembra podľa SaS priamo súvisí so vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Na túto udalosť sa však už viaže ďalší štátny sviatok, a to 1. január – Deň vzniku Slovenskej republiky.Slovensko má okrem 1. septembra a 1. januára ešte tri štátne sviatky, a to 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, 29. august - Výročie SNP a 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu. Okrem toho je desať dní pracovného pokoja a 17 pamätných dní, ktoré sú však pracovné.