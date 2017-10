Poslanci ukončili prvý rokovací deň novelou o platobných službách

Ilustračné foto Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 10. októbra (TASR) - Zavedenie nových bezpečnostných opatrení pri platbách či rýchlejšie prijímanie inovácií v oblasti platobných služieb. Tieto zmeny má priniesť eurosmernica PSD 2, ktorá sa má transponovať do právneho systému prostredníctvom novely zákona o platobných službách. Na záver prvého rokovacieho dňa 21. schôdze ju prišiel do parlamentu predstaviť minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).Novela zákona má podľa slov Kažimíra prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu elektronických platieb v rámci celej Európskej únie. Dôvodom úpravy je podľa rezortu financií aj dynamický nárast využívania elektronických služieb, mobilných platieb a smernica má prispieť aj k rozšíreniu platobných služieb o nový druh.uviedol Kažimír.Smernica má prispieť aj k posilneniu práv spotrebiteľov a zvýšiť ich informovanosť.zdôvodnil rezort financií.Poslanci sa vrátia do parlamentných lavíc v stredu (11.10.). Pokračovať budú v diskusii o ďalších návrhoch z dielne rezortu financií. Na rad príde novela zákona o bankách, ktorá prešla zmenami vo finančnom výbore v parlamente. Do novely sa presunulo ustanovenie z novely zákona o dani z príjmov, ktorým sa má zaviesť daňový bonus na zaplatené úroky. Zvýhodnenie má byť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však vo výške 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac zo sumy 50.000 eur na jednu nehnuteľnosť. Nárok na bonus má vzniknúť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. Naďalej si budú toto zvýhodnenie môcť uplatniť ľudia vo veku najmenej 18 a najviac 35 rokov. Nový daňový bonus bude uplatňovaný vždy až na konci zdaňovacieho obdobia za celý rok.