Poslanci v Martine schválili postup v kauze Martinské hole

Martin 20. januára (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine schválili dnes stratégiu mesta po rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorý 26. januára vyhlási rozsudok vo veci sťažnosti mesta Martin, ktorá sa týka prehratého súdneho sporu v kauze Martinské hole"Schválili sme postup mesta v prípade, ak budeme úspešní aj ak nebudeme úspešní. Chceme byť po rozhodnutí Ústavného súdu pripravení, sú len dve verzie, ako môže rozhodnúť. Z procesných dôvodov by po rozhodnutí Ústavného súdu trvalo minimálne tri dni, aby zasadlo mestské zastupiteľstvo a nechceme strácať ani jednu hodinu," povedal po zasadnutí zastupiteľstva primátor Martina Andrej Hrnčiar.Mesto Martin podalo sťažnosť voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý v marci 2016 zamietol mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom v prospech mesta. Mesto Martin na ÚS namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie.Podľa rozsudku NS z februára 2015 má mesto zaplatiť 8,4 milióna eur firme PK Faktoring právnika Petra Kubíka. Po verdikte nasledovala začiatkom minulého roku exekúcia mesta. "Ak nám dá ÚS za pravdu a rozhodne o našej sťažnosti, tak to vráti s nejakým právnym názorom na nižšie súdy. A tým pádom exekúcia musí byť zastavená," podotkol martinský primátor.Mesto podľa neho zároveň chcelo druhej strane ukázať, že bude rešpektovať rozhodnutie ÚS. "Jednoducho, ak prehráme, tak to zaplatíme. Máme na to platné uznesenie. Samozrejme, že to nebude v ten deň, pretože musia prebehnúť nejaké administratívne úkony. Ale nádej zomiera posledná. Stále veríme, že bude platiť tá časť uznesenia, ktorá bola schválená v prípade výhry," uviedol Hrnčiar.Dlhoročná kauza siaha ešte do roku 1995, keď mal Martin vložiť do spoločnosti Lyžiarske stredisko Martinské hole nepeňažný vklad v podobe martinského hotela Turiec a chaty Magistrát. K tomu však nedošlo. V roku 2002 štatutárni zástupcovia Lyžiarskeho strediska Martinské hole zažalovali mesto a žiadali zaplatiť 3,42 milióna eur (vyše 103 miliónov korún). Na 8,4 milióna eur, ktoré vo februári 2015 NS priznal PK Faktoring, sa vyšplhala suma aj s úrokmi.Súdy v kauze najprv rozhodovali v prospech Martina, čo v roku 2009 zvrátilo mimoriadne dovolanie vtedajšieho zástupcu generálneho prokurátora Ladislava Tichého na NS.Vo veci exekúcie podľa primátora momentálne prebieha konanie o návrhu na jej odklad, ktoré nie je právoplatne skončené. Napriek tomu vyhlásil exekútor na 27. januára dražbu budovy sídla Turčianskej galérie. Podľa Hrnčiara tak prebieha "psychologická vojna" a neustály tlak druhej strany. "Máme regulárne námietky proti exekúcii, o ktorých nie je rozhodnuté, a exekútor by v takýchto veciach nemal konať," dodal Hrnčiar.