Poslanec M. Beblavý bude spolupracovať s Progresívnym Slovenskom

Bratislava 18. januára (TASR) - Iniciatívy V mojom mene a Progresívne Slovensko spúšťajú spoločný projekt "Big Idea Slovakia". Reagujú ním na ideovú vyprázdnenosť súčasnej slovenskej politiky a verejnej diskusie, ktoré sa často menia na gladiátorský súboj osôb a urážok, nie myšlienok a návrhov. Informovali o tom dnes poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý (nezaradený) a podnikateľ Ivan Štefunko, ktorí obe iniciatívy zastupujú.Cieľom "Big Idea Slovakia" je priniesť diskusiu o odvážnych, zásadných, ale reálnych a potrebných návrhoch. Každý mesiac preto obe iniciatívy predstavia verejnosti na osobitnom diskusnom podujatí novú alebo dôležitú myšlienku či konkrétnu tému v oblasti verejných politík. Autormi návrhov či prezentátormi tém budú predovšetkým, ale nie výhradne, osobnosti z oboch iniciatív.Na každom podujatí by mal vystúpiť nielen autor návrhu, ale aj uznávaný oponent a malo by tak mať divácky atraktívnu formu ostrej a otvorenej diskusie. Inšpiráciou boli napríklad študentské debaty, ktoré sa uskutočňujú na Oxforde. Názov "Big Idea Slovakia" (Veľký nápad (pre) Slovensko) je slovnou hračkou na oficiálny slogan Slovenska "Good Idea Slovakia" (Slovensko, dobrý nápad). "uviedli Beblavý a Štefunko s tým, že prvé podujatie sa bude konať 1. februára a jeho témou bude návrh na zrušenie vyšších územných celkov bez náhrady.S myšlienkou iniciatívy V mojom mene prišli v máji 2016 odídenci zo #Siete Beblavý, Katarína Macháčková a Simona Petrík v spolupráci s expertkou na vzdelávanie a v súčasnosti nezaradenou poslankyňou NR SR Zuzanou Zimenovou. Cieľom projektu je vytvorenie ucelenej vízie, na základe ktorej sa Slovensko posunie na vyššiu úroveň. Beblavý uistil, že iniciatíva nie je skrytou formou politickej strany, ale združením s konkrétnymi verejnoprospešnými cieľmi.Progresívne Slovensko je občianske združenie, ktorého cieľom je ponúkať progresívne riešenie spoločenských problémov a spájať ľudí, ktorí chcú takú spoločenskú zmenu presadiť. V médiách a kuloároch sa už dlhšie špekuluje o transformácii tohto združenia na politickú stranu s tým, že by sa na jej čelo mohol postaviť súčasný prezident SR Andrej Kiska. Ten to zatiaľ nekomentuje.