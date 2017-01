Potratová lobby zverejnila nežiaduce mená, sú medzi nimi aj Slováci

Foto: FB/oneofuseurope Foto: FB/oneofuseurope

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 17. januára (OTS) - Materiál vypracovali na objednávku spolupredsedníčky pracovnej skupiny Európskeho parlamentu pre reprodukčné zdravie Heidi Hautala (Strana zelených).Štúdia zameriavajúca sa na sexuálne, reprodukčné zdravie a práva v Európe si všíma tzv. anti-choice sily, ktoré v rámci europarlamentu zvyšujú úsilie, aby pro-life idey presadili pri tvorbe politík. Mikolášik sa pre potratovú lobby stal nebezpečným najmä svojou aktivitou v Pracovnej skupine EĽS pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť, kde je predsedom, ale aj ako člen Výkonného výboru medzinárodnej pro-life federácie Jeden z nás (One of Us).,“ uviedol. Zároveň upozornil, že aj v roku 2017 má v pláne viacero dôležitých pro-life iniciatív na pôde europarlamentu i mimo neho.Štúdia s názvom „Study for policy makers on opposition to sexual and reproductive health and rights in Europe“ vznikla koncom novembra minulého roka, na verejnosť sa dostala iba v týchto dňoch. Jej tvorcom je Elena Zacharenko z poverenia fínskej liberálnej europoslankyne Hautala.Okrem Mikolášika sa v dokumente spomínajú aj ďalší traja slovenskí predstavitelia – europoslankyňa Anna Záborská (EĽS/KDH), europoslanec Branislav Škripek (ECR/OĽaNO) a bývalý predseda KDH a aktuálne osobitný vyslanec EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete Ján Figeľ.