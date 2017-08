Považská Bystrica rozdá prvákom 400 balíčkov so školskými potrebami

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považská Bystrica 23. augusta (TASR) – Mesto Považská Bystrica pripravilo aj v tomto roku pre prvákov základných škôl balíčky so základnými školskými potrebami. Samospráva tak chce potešiť nielen začínajúcich školákov, ale aj ich rodičov, ktorým čiastočne uľahčí finančne náročný vstup do školy.Ako TASR informovala hovorkyňa Považskej Bystrice Iveta Kováčiková, v tomto roku mesto rozdá približne 400 balíčkov, ktoré poputujú prvákom nielen v školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ale aj do súkromnej DSA školy na sídlisku Rozkvet, Základnej školy sv. Augustína a Spojenej školy internátnej na sídlisku SNP."Balíčky budú obsahovať peračník, pastelky, voskové pastelky, detské nožnice, bombičkové perá, temperové farby, maliarsku paletu, pravítko, lepiacu tyčinku, náčrtník a skicár, farebný papier, ceruzku s gumou, plochý a guľatý štetec, vodové farby a detské tričko s logom mesta. Cena jedného balíčka je približne 15 eur," doplnila Kováčiková.V školskom roku 2017/18 by malo podľa nej nastúpiť do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta celkovo 328 prvákov, čo je oproti minulému roku pokles o 38. Povinnú školskú dochádzku v cirkevnej ZŠ sv. Augustína by malo začať v tomto školskom roku 20 prvákov, v ZŠ Rozkvet 41 prvákov. Najviac prvákov bude spomedzi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v ZŠ Slovenských partizánov (73), ZŠ Školskej (53) a ZŠ Nemocničnej (48). V školskom roku 2017/18 by školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta malo navštevovať celkovo 2887 žiakov.