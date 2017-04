Povejšil: Sobotňajší summit určí aj kritériá na presídlenie agentúr EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

presunu dvoch agentúr EÚ, ktoré majú sídlo v Londýne. Uviedol to dnes vedúci Stáleho zastúpenia Českej republiky pri EÚ Martin Povejšil.Český diplomat zdôraznil, že od prvého summitu 27 lídrov Únie, ktorý je venovaný problematike vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, sa očakáva vzájomné potvrdenie zhody na základnej vyjednávacej pozícii Bruselu.opísal situáciu Povejšil.Zároveň pripomenul, že súčasťou sobotňajšieho summitu v Bruseli bude aj prezentácia kritérií o budúcom presune dvoch agentúr EÚ z Londýna do iných členských štátov Únie. Tieto kritériá by mali spoločne predstaviť predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.V Londýne má sídlo Európska lieková agentúra (EMA) a Európska banková agentúra (EBA). O získanie sídla EMA má aj Slovenská republika, ktorá dnes o tomto zámere oficiálnym listom informovala Tuska aj Junckera, česká vláda by zas do Prahy chcela presídliť EBA.spresnil Povejšil.Podľa jeho slov možno očakávať aj predloženie určitého harmonogramu na presun oboch agentúr. Európske mestá, ktoré sa chcú o sídla týchto agentúr uchádzať, by tak mali získať dostatok času na prípravu ich presťahovania a na zaistenie vhodných podmienok pre ich zamestnancov.skonštatoval Povejšil.O novom sídle pre obe agentúry rozhodnú samotné členské štáty na pôde Rady EÚ. Na otázku TASR, či Česká republika podporí slovenské snahy o získanie EMA, veľvyslanec ČR pri EÚ uviedol, že je zatiaľ o tom predčasné hovoriť; najskôr totiž musia byť vytýčené kritériá, na základe ktorých sa bude rozhodovať o sťahovaní uvedených agentúr.