POZOR NA CHRÍPKU: O pár týždňov môže prerásť do epidémie

Bratislava 13. januára (TASR) - Slovensko by sa malo pripraviť na ďalšiu vlnu chrípky. Na prelome januára a februára môže ochorenie vypuknúť do epidémie, upozorňujú hygienici. Treba preto dôraznejšie dbať na prevenciu.Počas vianočných prázdnin bola chorobnosť na chrípku nižšia.povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.Najúčinnejším opatrením proti chrípke je očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas naň je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.Ďalšou prevenciou je však i časté vetranie, umývanie si rúk. Dôležité je tiež primerane sa obliekať či vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí.Účinne a často vetrať treba najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu.radí Úrad verejného zdravotníctva SR. Niektoré odporúčania zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny. Pri kýchaní treba používať papierové vreckovky.Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a kýchaní. Nie každé prechladnutie či kašeľ však automaticky znamená, že človek dostal chrípku. Tá prichádza náhle a sprevádzajú ju vysoké teploty, aj nad 40 stupňov, môžu sa pridružiť i rôzne komplikácie. Na samotnú chrípku neúčinkujú antibiotiká.