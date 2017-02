Pozor na túto tetovaciu farbu z USA, obsahuje nikel

Na kombosnímke zľava: farba na tetovanie – Light Red; a Sorion Head Fluid – výrobok na vlasy. Foto: uvzsr.sk Foto: uvzsr.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o farbu na tetovanie a prípravok na vlasy. Majú obsahovať nikel či patogénne mikroorganizmy.upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) ich nahlásili kontrolóri v Nemecku.Nikel sa nachádza vo farbe na tetovanie s názvom Light Red značky Eternal Ink pôvodom z USA. Spomínaná látka nemá čo v takomto produkte podľa európskych noriem robiť. Spotrebitelia by sa mali vyhnúť výrobnému typu s týmito dátami: Mfg. date: 07/18/14, Use by: 07/18/17, Lot-Nr. D 199, batch No 199 E06.Patogénne mikroorganizmy možno zase nájsť vo výrobku na vlasy s názvom Sorion Head Fluid značky Atrimed Sorion pôvodom z Indie s čiarovým kódom: 4 260393 230040.