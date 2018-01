POZOR na zľadovatené turistické chodníky, hrozí nečakané pošmyknutie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ružomberok 14. januára (TASR) – Podkladový sneh v slovenských pohoriach je na viacerých miestach tvrdý až zľadovatený, následkom čoho hrozí nečakané pošmyknutie. Horská záchranná služba (HZS) preto žiada návštevníkov horských oblastí o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Informovala o tom prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky.Vo Vysokých Tatrách sa neodporúča pohyb nad chaty. Zrážkovou činnosťou sa môže na chodníkoch vytvárať ľadová glazúra. V Nízkych Tatrách odporúča HZS zimný turistický výstroj. Na niektorých turistických chodníkoch tu po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.Na podkladovom snehu v Západných Tatrách vytvoril mrznúci dážď ľadovú kôru.upozorňujú horskí záchranári.Turisticky značený chodník popod Stoh v Malej Fatre je zatvorený. Žlto značený turistický chodník traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb je pre turistov taktiež neprístupný. V nižších polohách sa na chodníkoch nachádza nesúvislá vrstva snehu a ľadu.informuje stránka HZS. Rovnaké podmienky sú aj vo Veľkej Fatre.Vplyvom viacdňového oteplenia a dažďa padajú v Lučanskej Malej Fatre základové lavíny. Ferrata je otvorená, ale od 800 metrov nad morom je zasnežená a zľadovatená. Podľa horských záchranárov hrozí samovoľné spúšťanie splazov zo strmých svahov nad ferratou.Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Uzavretá je len ferrata HZS v rokline Kyseľ.uvádza sa na stránke. Pre túry na Babiu horu a Pilsko v Stredných Beskydách odporúčajú horskí záchranári paličky a mačky alebo protišmykové návleky.V Kremnických vrchoch je v polohách nad 800 metrov nad morom súvislá vrstva snehu do 40 centimetrov. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu sú v zimnom období uzatvorené via ferratové cesty Trubačova veža a Výzva. Via ferratová cesta Komín, obtiažnosť C, je ako jediná otvorená, vzhľadom na aktuálne podmienky.