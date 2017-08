Prábeh monackej kňažnej Grace Kelly - rozprávka so smutným koncom

Grace Kellyová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 19. apríla 1956 princezná Grace Kellyová máva zástupom ľudí počas jazdy v otvorenom aute po sobáši s princom Rainerom III , ktorá sa konala v katedrále v Monaku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Herečka Grace Kellyová sa predstavila v známom westerne Na pravé poludnie alebo v Hitchcockovom filme Okno do dvora. Za úlohu vo filme The Country Girl (Dievča z vidieka) získala Oscara. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monako 21. augusta (TASR) - Ešte predtým, ako milióny ľudí na celom svete očarila princezná Diana či jej nevesta Kate Middletonová, bola tu monacká kňažná Grace. Ako mladá herečka Grace Kellyová fascinovala filmové plátna Ameriky päťdesiatych rokov 20. storočia - hrala vo filmoch Alfreda Hitchcocka Okno do dvora, Vražda na objednávku, ale aj v slávnom westerne Na pravé poludnie.Na vrchole slávy opustila Hollywood a vydala sa za monacké knieža Rainiera. Mala svadbu storočia, podobne ako Diana, s ktorou mala veľa spoločného. Navonok neprenikalo nič z jej tajných smútkov, melanchólie a rán na duši, no pod hladkou maskou Jej jasnej Výsosti vznikali trhliny. Najkrajšie chvíle prežívala so svojimi deťmi, avšak rokmi znášala čím čoraz horšie podriaďovanie sa manželovi a pravidlám kniežacieho dvora. Aj z jej smrteľnej nehody v roku 1982 sa zrodil mýtus.Monacká kňažná zvažovala začiatkom 70. rokov, že sa rozvedie a vráti do rodnej Ameriky, píše sa v knihe Grace: Rozčarovaná princezná (Albatros, 2005). V 235-izbovom kráľovskom paláci sa cítila ako "väzenkyňa v zlatej klietke". Myslela si, že Rainier ju zanedbáva a sama s horkosťou počúvala zvesti o jeho neverách. Manžel pritom čoraz viac žiarlil na jej šarm a slávu.Kniha napísaná pod pseudonymom Joanne Spencerová cituje jedného z Rainierových synovcov Christiana de Massyho, podľa ktorého sa ku Grace nesprával Rainier vôbec džentlmensky. "spomína de Massy.Manželia mali pramálo spoločného okrem zmyslu pre humor, tvrdí autorka. Rainier nemal rád na rozdiel od Grace dlhé prechádzky a ona s ním zase nezdieľala jeho vášeň pre streľbu, box, potápanie, lyžovanie a rýchle autá. Ich manželstvo sa podľa knihy začalo rúcať, keď ju Hitchcock požiadal, aby po boku Seana Conneryho hrala hlavnú úlohu vo filme Marnie v roku 1962. Podľa scenára mala hrať znásilnenú zlodejku. Grace súhlasila a až potom informovala palác. Novinka spôsobila v Monaku nevídaný rozruch a svoj nesúhlas dali najavo dokonca aj prezident Charles de Gaulle a pápež Ján XXIII. Musela sa vzdať svojej filmovej kariéry a čoraz viac rozčarovaná začala so svojím americkým právnikom tajne konzultovať rozvod. Rozmyslela si to však, keď zistila, že podľa zmluvy, ktorú podpísala niekoľko hodín pred svadbou, by sa už nemohla starať o svoje tri deti Caroline, Alberta a Stéphanie.povedala svojej priateľke Micheline Swiftovej, manželke režiséra Davida Swifta.Rozhodla sa tak odložiť svoje rozhodnutie, až kým nevyrastie jej najmladšia dcéra Stéphanie. S Rainierom podľa knihy už potom nespala, avšak zostala mu na rozdiel od neho verná.Mala iba 52 rokov, keď zahynula pri doteraz celkom neobjasnenej dopravnej nehode. S dcérou Stéphanie sa 13. septembra 1982 vracali do Monaka a pri prejazde serpentínami sa ich auto zrútilo zo skalného zrázu. Dcéra neutrpela životunebezpečné zranenia, ale Grace bola v bezvedomí a na druhý deň ju Rainier nechal odpojiť od prístrojov, keďže jej zranenia neboli zlučiteľné so životom. Podľa oficiálnej verzie ju postihla tesne pred nehodou mŕtvica, ale hovorilo sa aj, že nebola celkom triezva a jednoducho nevybrala zákrutu.Vyrojili sa tiež domnienky, že v osudný okamih šoférovala vtedy 17-ročná Stéphanie. Policajt a vodič kamiónu, ktorí boli očitými svedkami nešťastia, tvrdili, že tesne pred nehodou videli za volantom Grace. Avšak Sesto Lipio, ktorý prišiel k havarovanému autu ako prvý, vyhlásil, že za volantom stenala bolesťou Stéphanie, ktorá sa dodnes zaprisaháva, že vozidlo nešoférovala.