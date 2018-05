Práce v úseku štátna hranica - Štúrovo môžu spôsobiť meškanie vlakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štúrovo 18. mája (TASR) – Železnice SR (ŽSR) upozorňujú cestujúcich na výlukové práce v úseku Štátna hranica Maďarsko – Štúrovo. Práce sa budú realizovať od 21. do 23. mája a môžu spôsobiť mierne meškanie vlakov.informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. Dôvodom realizácie prác je zhoršenie celkového stavu priecestia. Počas výlukovej činnosti bude zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti.Cestná uzávierka priecestia trvá nepretržite od 16. mája do 24. mája do 8. hodiny. Keďže ide o účelovú komunikáciu, obchádzka nie je zriadená. ŽSR žiadajú verejnosť o pochopenie a trpezlivosť v súvislosti s obmedzeniami z železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác. Zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.