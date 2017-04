Pravicová AfD si vybrala dvojicu, ktorá ju povedie do volieb

Alice Weidelová (vľavo) a Alexander Gauland. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Kolín nad Rýnom 23. apríla (TASR) - Čelnými kandidátmi pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) v septembrových voľbách do nemeckého Spolkového snemu budú Alexander Gauland a Alice Weidelová. Rozhodli o tom dnes delegáti na straníckom zjazde v Kolíne nad Rýnom.Úlohou podpredsedu AfD Gaulanda (76) a Weidelovej (38), ktorá je poprednou predstaviteľkou strany v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, bude zjednotiť stranícke frakcie po tom, ako účastníci zjazdu odmietli návrh novej straníckej stratégie, predložený spolupredsedníčkou Frauke Petryovou. Podľa Weidelovej vyvolal mnoho sporov aj samotný výber čelných kandidátov.Spomedzi delegátov na zjazde podporilo v tajnom hlasovaní uvedenú dvojicu 67,7 percenta, 28,2 percenta hlasovalo proti.Členovia AfD si vyberali svojich volebných lídrov niekoľko dní po tom, ako Petryová oznámila, že v rozpore so všeobecným očakávaním sa nebude uchádzať o takýto post. Druhý spolupredseda Jörg Meuthen do Spolkového snemu nekandiduje.Weidelová dnes vyjadrila presvedčenie, že AfD uspeje v májových krajinských voľbách v Šlezvicku-Holštajnsku a Severnom Porýní-Vestfálsku, na čo sa v septembri dostane aj do Spolkového snemu. "" vyhlásila a dodala, že AfD bude vzdorovaťa brániť nemeckú identitu.Gauland vo svojom príhovore takisto zdôraznil:Úvod zjazdu AfD v Kolíne nad Rýnom sprevádzali v sobotu pouličné protesty, ktorých účastníci sa dostávali do potýčok s políciou. Do ulíc bolo vyslaných približne 4000 policajtov v snahe zamedziť stretom odporcov AfD s jej podporovateľmi.